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Kıskançlık zayıflığın işareti olabilir

Yalnızca bir insanla doğrudan rekabet içinde olunduğu düşünüldüğü zaman kıskançlık hissedildiğini belirten Psikolog Barış Gürkaş kıskançlığın zayıflığın işareti olduğunu söyledi.

Kıskançlık zayıflığın işareti olabilir

26 Ekim 2016 12:25

Psikolog Barış Gürkaş, "Hiç kendinize sordunuz mu; bir insan herhangi bir arkadaşını kolaylıkla kıskanabilirken neden ünlü (ve dolayısıyla da arkadaşından çok daha popüler) birini kıskanmaz? Evet insanların ünlülere imrendiği pek çok durumdan söz edebiliriz ama neden insanlar ünlülere karşı da aynı iş yerinde çalıştığı insanlara karşı hissedebildiği kıskançlık duygusunu hissetmez? Dahası, bir mühendis başarılı bir doktoru kıskanmıyorken kendisiyle beraber çalışan başarılı bir mühendisi kıskanabiliyorsa bunun nedeni ne olabilir?" dedi.

Kıskançlık ve Rekabet
İş arkadaşlarından birinin müdür tarafından övülmesini kıskanan kişi aslında alacağı terfiyi bu rakibe kaptıracağından korktuğunu belirten Gürkaş, "Eşi başka adamlarla konuştuğunda onu kıskanan kişi bu erkeklerden birinin ‘rekabeti’ kazanacağından ve eşini ondan alacağı fikrinden korkuyordur. Şunu da eklemek gerekiyor ki bir ilişkide kıskançlık duygusu partnerinizi huzursuz edebilir ve ilişkinizin sonunu getirebilir. Kendi güvensizliklerinizi ve korkularınızı düzeltmek daha az kıskanç olmak ve ilişkilerinizi daha sağlıklı kılmak açısından size yardım edebilir. Eğer başta söylediğimizin aksine, siz bir film yıldızını kıskanıyorsanız büyük olasılıkla onun tüm ilgiyi ve arkadaşlarınızın ve belki de hoşlandığınız kişinin sempatisini kazanacağından korkuyorsunuz. Yani; kendinizle film yıldızı arasındaki ilişkiyi ilgi çekmek açısından bir rekabet gibi görüyorsanız kesinlikle onu kıskanırsınız" ifadelerini kullandı.

Kıskançlık ve Zayıflık
Kıskançlık bir zayıflık işareti midir cevabının evet olduğunu ifade eden Gürkaş, "Kıskançlığın pek çok durumda zayıflık göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir kişinin sıkı bir rakip olduğunu düşünmüyorsanız ve onu yenmek için kendi yetilerinizi sorgulamıyorsanız bu kişiyi zaten hiçbir zaman kıskanmazsınız. Birine karşı ne kadar çok kıskançlık hissederseniz kendinizi ona karşı o kadar güçsüz, o kadar zayıf hissediyorsunuzdur. Eğer birisi sürekli sizin arkanızdan konuşuyor ve hakkınızda kötü şeyler söylüyorsa kendinizi kötü hissetmeyin çünkü pek çok durumda bu sizin ondan daha iyi olduğunuzun sözlü itirafı anlamına gelebilir. Kıskançlık kimi zaman hayatı oldukça zorlaştırıcı bir hal alabilir. Başta sosyal ilişkilerimizde, iş yaşantımızda ve aile ilişkilerimizde bozucu etkiye sebep olabilir. Üstesinden gelinemeyecek boyuta gelen kıskançlıktan kurtulmak için psikolog desteği almak kimi zaman zorunlu bir hal alabilir." şeklinde konuştu. 

Etiketler: kıskançlık, Psikolog Barış Gürkaş


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