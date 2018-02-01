Kışkırtıcı Afrin paylaşımı yapanlar adliyede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşım yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinde gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kadir Arslan - Burak Tekin

