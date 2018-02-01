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Kışkırtıcı Afrin paylaşımı yapanlar adliyede

Eskişehir'de, sosyal medyadan yaptıkları Afrin operasyonu ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'PKK propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret etmek' iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kışkırtıcı Afrin paylaşımı yapanlar adliyede

01 Şubat 2018 12:28

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşım yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinde gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Kadir Arslan - Burak Tekin
 

Etiketler: afrin, pkk

 

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