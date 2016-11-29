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Kışladaki gizli toplantının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’daki darbe girişimine ilişkin hazırlanan ilk iddianamede, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün önce General Nurettin Baransel Kışlası 2’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan ve üst düzey rütbeli askerlerin katıldığı gizli toplantının görüntüleri yer aldı.

Kışladaki gizli toplantının görüntüleri ortaya çıktı

29 Kasım 2016 18:38
Kışladaki gizli toplantının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik hazırladığı ilk iddianamede, İstanbul’da yapılan gizli toplantılarından, darbeden 2 gün önce 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 18.46’da kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

General Nurettin Baransel Kışlası 2’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılan ve Tümgeneral, Tuğgeneral, albay ve Garnizon komutanı rütbesindeki askerlerin katıldığının tespit edildiği toplantı salonunun koridorundaki güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, sivil ve askeri giyimli kişiler görünüyor.

Sivil giyimli iki şahsın ise kol kola girerek birbirlerine gülümsemesi ve elinde siyah bir çanta olan şahsın çevresindekilerle bir süre konuşup koridora girmesi de görüntüler arasında dikkat çekiyor.

İddianamede, darbe girişiminden önce 12, 13, 14 ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gizli toplantılar yapıldığı ve bu toplantılarda çay servisinin binbaşı rütbesindeki M.K. tarafından yapıldığının tespit edildiği, 15 Temmuz tarihinde de bir toplantı yapıldığı ancak bu toplantıya ait görüntülerin silinmiş olabileceği iddia edilmişti. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: darbe girişimi, toplantı


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