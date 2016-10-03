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Kışlık ekmek yaparken evleri yandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kışlık ekmek yapılan bir evde bacanın tutuşmasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kışlık ekmek yaparken evleri yandı

03 Ekim 2016 11:02

Olay, Nasreddin Hoca Mahallesi Doğancı Sokak’ta bulunan Bilal Köreken’e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri tandırda kışlık ekmek yapmak isterken baca birden alev aldı. Evi kaplayan alevler nedeniyle durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan yangını söndürürken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya da yangın esnasında olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cemal Filiz


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