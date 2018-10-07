Kışlık odun için ormana gitti bacağını kesti

Olay, sabah saatlerinde Yığılca'ya bağlı Asar köyü ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. isimli vatandaş, kışlık odununu yapmak üzere sabah saatlerinde köyün yakınında bulunan ormanlık alana gitti. Burada kesim motoruyla ağaçları kesen Ahmet Ö. bir anlık dalgınlıkla motoru elinden düştü ağaçlardan seken motor Ahmet Ö.'nün bacağını kesti. Hemen olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Ö. ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede hemen tedaviye alınan Ahmet Ö.'nün genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken motorun Ahmet Ö.'nün bacağından kalçasına kadar kestiği öğrenildi.