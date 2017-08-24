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Kışlık odunlar kumsaldan

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle kıyıya vuran odun parçaları, vatandaşların kışlık yakacak ihtiyacını karşılayacak.

Kışlık odunlar kumsaldan

24 Ağustos 2017 12:35
Kışlık odunlar kumsaldan - Tıkla İzle

Akçakoca ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış, Değirmenağzı plajını adeta odun tarlasına çevirdi. Havanın açmasıyla birlikte sahile giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Sahilde uzanıp güneşlenmek istedikleri kumların üzerinde odunları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SAHİLDEN ODUN TOPLADILAR

Öte yandan bazı vatandaşlar yağmur sel sularının getirdiği odunları topladı. Vatandaşlar ve mahalle halkı 12 traktör odun topladıklarını, halen bitiremediklerini dile getirdi. Topladıkları ağaç dallarını traktöre koyarak eve götüren vatandaşlar, "Odunları kışın evimizde sobada yakarak ısınacağız,şimdi ise mangal yakmakta kullanacağız, ayrıca şekilli ağaçları da dekoratif olarak parlatacağız. Büyük ağaçlar ise sörf tahtası olarak kullanıyoruz dalgalı havalarda iyi oluyor" şeklinde konuştu.

Tuncay Türkgülü 


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