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Kıslyak: ”Fenerbahçe'yi taraftarımızın önünde mağlup etmek istiyoruz”

Gaziantepspor’un orta saha oyuncusu Sergey Kıslyak, "Medipol Başakşehir’den 1 puan aldıktan sonra Fenerbahçe maçını da taraftarlarımızın önünde kazanmak istiyoruz" dedi.


22 Şubat 2017 14:01

Gaziantepspor’un Belaruslu futbolcusu Sergey Kıslyak, 26 Şubat Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir maçında çok değerli bir puan aldıklarını söyleyen Kıslyak, ”Medipol Başakşehir’den 1 puan aldıktan sonra Fenerbahçe maçını da taraftarlarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Hocamızın verdiği taktiğe göre hazırlanıp bu maçtan da puan yada puanlar alarak küme düşme hattından çıkmak adına büyük bir avantaj elde etmek istiyoruz” dedi.

"Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum”

Teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla forma şansı bulduğunun sorulması üzerine Kislyak, "Eski hocalarım benden yararlanmak istemedi. Onların tercihiydi. Kadroya almadıkları zaman çok çalıştım ve disiplinli bir şekilde işimi yaptım. Bülent hocamız sağ olsun geldi, gördü ve bana formayı verdi. Elimden geleni yapıyorum” diye cevap verdi.

“Üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz”

Ara transfer döneminde takıma sağlam karakterli ve önemli oyuncuların katıldığını söyleyen Kislyak, "Takıma katılan arkadaşların hepsi iyi ve kaliteli. Biz, hocanın verdiği taktiklerle maç maç düşünüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Kazım Uzunöz

Etiketler: fenerbahçe, gaziantepspor, Medipol Başakşehir, Sergey Kıslyak


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