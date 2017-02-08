Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanında yarışmacıları üzen ölüm haberi tüm evi yasa boğdu. Haberi alan yarışmacı Merve Kovancı gözyaşlarına hakim olamadı. Kısmetse Olur bugün ekranlara gelecek bölümünden izleyebilirsiniz...

MERVE KOVANCI KİMDİR?

Merve Kovancı, 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Boğa burcu olan Merve, şu an çalışmıyor. Akın'a talip geldiğini açıklayan yeni gelin adayı daha önce “Bugün Ne Giysem” adlı moda programında da boy göstermişti. Merve programa başvurduğunda babasının hasta olduğunu ve ona kendisinin baktığını söylemişti.