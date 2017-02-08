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Kısmetse Olur Merve Kovancı Kimdir? Babası öldü mü!

Kısmetse Olur Merve Kovancı Kimdir? Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümde evi yasa boğacak kara bir haber eve ulaşıyor. Gelin adayları arasında yer alan Merve’nin babasının vefat etmesi tüm yarışmacıları şok ediyor. Merve Kovancı ise gözyaşlarına boğuluyor. Haberi alan Merve ne yapacak bunun cevabı 8 Şubat 2017 çarşamba günü bölümünde yayınlanacak.

Kısmetse Olur Merve Kovancı Kimdir? Babası öldü mü!

08 Şubat 2017 11:14

Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanında yarışmacıları üzen ölüm haberi tüm evi yasa boğdu. Haberi alan yarışmacı Merve Kovancı gözyaşlarına hakim olamadı. Kısmetse Olur bugün ekranlara gelecek bölümünden izleyebilirsiniz...

MERVE KOVANCI KİMDİR?

Merve Kovancı, 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Boğa burcu olan Merve, şu an çalışmıyor. Akın'a talip geldiğini açıklayan yeni gelin adayı daha önce “Bugün Ne Giysem” adlı moda programında da boy göstermişti. Merve programa başvurduğunda babasının hasta olduğunu ve ona kendisinin baktığını söylemişti.


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