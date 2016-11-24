Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görüşmeleri için toplanan TBMM KİT Komisyonu’nda iPad krizi yaşandı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, kendi odalarına gönderilen iPad’lerden bahsederek, "Zaman zaman hediyeler aldık ama bunlar kurumların kendi üretimleri ile ilgiliydi. Biz denetim yapmakla yükümlüyüz. Denetim görevini TBMM adına yapıyoruz. Bir öğretmenin maaşının yarısıyla alabileceği bir hediyeyi veya asgari ücretlinin bir maaşla alabileceği bir hediyeyi hemen denetimden önce bize yollamanızı etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bu hediyeleri grup sözcüsü olarak 8 arkadaşım Ömer Fethi Gürer, Atilla Sertel, İbrahim Özdiş, Melike Basmacı, Mustafa Tuncer, Zülfikar İnönü Tümer, Şerafettin Turpçu iade ediyoruz. Hediye olarak kabul etmek istemiyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de, iPad’leri iade edeceklerini söyledi.

Bunun üzerine AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP’li belediyelerin verdiği hediyeleri hatırlatarak, "Usulünüz biraz önce eleştirdiğiniz konu kadar etik değil. Bütün basın mensuplarını çağırarak, ’kamuoyu değerlendirir’ diyerek gündeme getirmek doğru değil. Bunu şova dönüştürmenizi doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor da iPad’i iade edeceğini belirterek, "Dürüstlüğü savunmak zorundayız. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu hareket yanlıştır. Burada tartışılması doğrudur. İade ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, iPad’leri alarak CHP milletvekillerinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne gidip açıklamalarını orada yapmalarını istedi. Turan, "Haydar Bey ’Hangi gerekçeyle, kaynağını üreterek nasıl aldınız bilmiyorum ama kınıyorum’ diyor. İnsan bilmediği konuda hüküm vermez. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olunca. Bizim burada konuşmamız gereken konu 26 havaalanını alıp 55 havaalanına çıkması. Şu anda 8 havaalanı. Bunlarla ilgili sıkıntı var mı onu konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, basında çıkan haberleri kınadığını belirterek, "Hiçbir milletvekili kabul etmez. Bu bir hakarettir, Komisyona hakarettir. Komisyon üyelerinden kınamasını rica ederim. İncelemeyi mi bırakacağız, neyin üstünü örteceğiz? Bir iPad’e bir şeyin üstünü örteceksek bu Meclis’ten gidelim. Denetim yapmayalım. Eğer birlikte siyaset yapıyorsak, birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bu haberi yapan medyayı, bunu ’rüşvet’ olarak nitelendiren medya kuruluşlarını kınıyorum. Böyle bir şey yok. Benim Komisyon üyelerim parti ayırmaksızın hiçbir şeyin üzerini örtmemişlerdir, nerede bir eksik varsa en doğru şekilde açıklamışlardır. Haberi yapan medya organının bizden özür dilemesi gerekiyor. KİT Komisyonu olarak kabul etme şansımız yok. Bunu ’rüşvet’ diye medya haber yapıyorsa terbiyesizliktir" şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz

