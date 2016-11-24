Diğer
Kategoriler

KİT Komisyonunda iPad krizi

TBMM Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonunda iPad krizi yaşandı. Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, bunu ’rüşvet’ olarak nitelendiren medya kuruluşlarını kınadığını belirterek, "Benim Komisyon üyelerim parti ayırmaksızın hiçbir şeyin üzerini örtmemişlerdir, nerede bir eksik varsa en doğru şekilde açıklamışlardır” dedi.

KİT Komisyonunda iPad krizi

24 Kasım 2016 14:20
KİT Komisyonunda iPad krizi - Tıkla İzle

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görüşmeleri için toplanan TBMM KİT Komisyonu’nda iPad krizi yaşandı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, kendi odalarına gönderilen iPad’lerden bahsederek, "Zaman zaman hediyeler aldık ama bunlar kurumların kendi üretimleri ile ilgiliydi. Biz denetim yapmakla yükümlüyüz. Denetim görevini TBMM adına yapıyoruz. Bir öğretmenin maaşının yarısıyla alabileceği bir hediyeyi veya asgari ücretlinin bir maaşla alabileceği bir hediyeyi hemen denetimden önce bize yollamanızı etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bu hediyeleri grup sözcüsü olarak 8 arkadaşım Ömer Fethi Gürer, Atilla Sertel, İbrahim Özdiş, Melike Basmacı, Mustafa Tuncer, Zülfikar İnönü Tümer, Şerafettin Turpçu iade ediyoruz. Hediye olarak kabul etmek istemiyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de, iPad’leri iade edeceklerini söyledi.

Bunun üzerine AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP’li belediyelerin verdiği hediyeleri hatırlatarak, "Usulünüz biraz önce eleştirdiğiniz konu kadar etik değil. Bütün basın mensuplarını çağırarak, ’kamuoyu değerlendirir’ diyerek gündeme getirmek doğru değil. Bunu şova dönüştürmenizi doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor da iPad’i iade edeceğini belirterek, "Dürüstlüğü savunmak zorundayız. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu hareket yanlıştır. Burada tartışılması doğrudur. İade ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, iPad’leri alarak CHP milletvekillerinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne gidip açıklamalarını orada yapmalarını istedi. Turan, "Haydar Bey ’Hangi gerekçeyle, kaynağını üreterek nasıl aldınız bilmiyorum ama kınıyorum’ diyor. İnsan bilmediği konuda hüküm vermez. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olunca. Bizim burada konuşmamız gereken konu 26 havaalanını alıp 55 havaalanına çıkması. Şu anda 8 havaalanı. Bunlarla ilgili sıkıntı var mı onu konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, basında çıkan haberleri kınadığını belirterek, "Hiçbir milletvekili kabul etmez. Bu bir hakarettir, Komisyona hakarettir. Komisyon üyelerinden kınamasını rica ederim. İncelemeyi mi bırakacağız, neyin üstünü örteceğiz? Bir iPad’e bir şeyin üstünü örteceksek bu Meclis’ten gidelim. Denetim yapmayalım. Eğer birlikte siyaset yapıyorsak, birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bu haberi yapan medyayı, bunu ’rüşvet’ olarak nitelendiren medya kuruluşlarını kınıyorum. Böyle bir şey yok. Benim Komisyon üyelerim parti ayırmaksızın hiçbir şeyin üzerini örtmemişlerdir, nerede bir eksik varsa en doğru şekilde açıklamışlardır. Haberi yapan medya organının bizden özür dilemesi gerekiyor. KİT Komisyonu olarak kabul etme şansımız yok. Bunu ’rüşvet’ diye medya haber yapıyorsa terbiyesizliktir" şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç