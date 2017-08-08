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Kitabın kokusu okumanın yarısıdır

Günlük hayatımızda önemli bir yer alan internetin, yaygın şeklinde her türlü fırsatı sunmasına karşılık çok sayıda okuyucu sanal ortam yerine hala mağazalardan kitap satın almayı seviyor.

Kitabın kokusu okumanın yarısıdır

08 Ağustos 2017 12:05

İnternet aracıyla artık istediği kitabı okuyabilen roman sevenlerin çoğu, adeta koklaya koklaya okumak için kitapçılardan roman satın almayı tercih ediyor. İnternet ortamında roman okuyabilmenin müşterilerini hiç de olumsuz yönden etkilemediğini belirten kitapçı Tolga Demiral "Parasal olarak internetten kitap okumak daha avantajlı ve rahat olsa da asıl okuyucular her zaman romanı ele alıp dokunup kitabın o kokusunu almayı severler. Ekranların başında okumakta zamanla insanı sıkılıyor. Nakit para ile nakit kitabı alıp dokunmak bambaşka bir duygudur" diye konuştu.

Kitabın kokusu okumanın yarısıdır

Özellikle yaz aylarında roman okuyucularının sakın yerlerde ayaklarını uzatarak elindeki kitabi okumaya sevdiğini belirten Demiral "Siz isterseniz bile bir kitap seven insanı, yeni kitaplar gelince onu almaktan geri tutamazsınız. Çünkü okuyucular, kitabın kokusunun okumanın yarısıdır olduğunu bilir" ifadelerini kullandı.

Bir ayda ortalama 10 yeni roman geliyor

Tolga Demiral, piyasaya her ay en az ortalama 10 yeni roman kitabın girdiğini ifade etti ve her zaman bu yeni kitapların gelmesi ile birlikte kitapçılara uzun kuyruklar oluştuğunu dile getirdi. 


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