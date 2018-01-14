Kitap bağımlısı aile bir yılda 2 bin kitap okudu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Yakut ailesi bir yılda 2 bin 168 okuyarak büyük bir rekora imza attı. Halk kütüphanelerinin kullandığı otomasyon sistemi olan KOHA'nın 2017 verilerine göre baba Veysel Yakut yetişkin kategorisinde 413, Kübra Yakut genç kategorisinde 480 ve Rabia Yakut da çocuk kategorisinde 807 kitap olmak üzere tüm kategorilerde birinci oldu. Büşra Yakut da genç kategorisinde ablasının ardından 468 kitapla ikinci olurken Yakut ailesi ilçede en çok kitap okuyan aile oldu. Kitap bağımlısı olan aile fertleri geceleri kitap okumadan uyuyamıyor.

Kanser olan eşinin kemoterapi kitaplarını okuyarak bağımlı oldu

Ortaokul mezunu baba Veysel Yakut (48) bir yılda 413 kitap okuduğunu belirterek, “Çocuklarımla beraber toplamda 2 bin 168 kitap okuduk. Büyük-küçük, 7’den yetmişe herkese öneriyoruz. Eşim 3 yıl önce meme kanserine yakalandı. Tedavi için Ankara’ya götürürken uçakta, hastanede insanların kitap okuduğunu gördüm. Doktorlar kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili kitapçıklar vererek okumamı istediler. Onları okudukça alışkanlık haline geldi. Çocuklarım da bana bakarak okumaya başladı. Geceleri bir araya gelip kitap okuyoruz. Sigara tiryakileri nasıl son sigaralarını içip öyle yatıyorsa bizim de kitap okumadan uykumuz gelmiyor. Ayrıca yaş geçtikçe kitap okumak hafızayı güçlendiriyor, zihni açıyor. Kitap okurken bütün sıkıntılar bir kenara atılıyor. 2 yıldır işsizim, iş arıyorum, bulamıyorum. Emekli olmama 3 yıl var. Sigorta primimi şimdiye kadar kendi imkanlarımla ödüyordum” dedi.

“Kitap okumayanlar kendilerine bir şans versin”

Üniversiteye hazırlanan Kübra Yakut (18), kitap okumayanların kendilerine bir şans vermesini istedi. Yakut, “Kardeşlerimle beraber kütüphaneye geliyoruz. Dershaneye gittiğim zamanlarda babam geliyor. Kitap okumayı seviyorum çünkü insana terapi gibi huzur veriyor. Bence herkes okumalı. Zaten bir kere kendinizi verdiğiniz zaman bağımlılık gibi oluyor, bırakamıyorsunuz. Okudukça okumak istiyorsunuz. Dünya klasiklerini bitirmek istiyorum. Kitap okumayı sevdiğim için öncelikle Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Bence kitap okumayanlar ön yargılı yaklaştıkları için kitap okumuyorlar. 'Sen bu kitabı niye okuyorsun. Sıkıcı değil mi' diyorlar. Halbuki kendilerini verseler bir zincir gibi geliyor. Kendilerine bir şans verip kitap okusunlar” diye konuştu.

“Yatmadan önce kitap okuyorum”

9 yaşındaki Atatürk Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Rabia Yakut da, "Babam kütüphaneye kayıt yaptırmıştı. Kitap getirip okuyordu. Biz de ona bakarak okumaya başladık. 807 kitap okudum. Kitap okumayı aslında çok seviyorum. Yatmadan önce kitap okuyorum sürekli. Arkadaşlarıma önerilerde bulunuyorum. Kitap okuyunca başarılı oluyorsun. Mesela Türkçe öğretmenim bir metin okuturken beni kaldırıyor. Ben okuyorum. Kitap okurken noktalama işaretlerine, her şeye dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi ise, kütüphanelerine gelen okuyucuların öncelikle Kütüphane Otomasyon Sistemine öncelikle kaydolduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Okuyucular sistem üzerinden kitap alarak eve götürürler. Yakut ailesinde 3 kişi çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde birinci oldu. Büşra Yakut da genç kategorisinde ikinci oldu. Bir yıl içerisinde toplamda 2 bin 168 kitap okudular. Daimi olarak gelip kitap alırlar. Bu da Ergani’deki okuyucularımızı teşvik açısından baya bir faydalı.”

Emrah Kızıl