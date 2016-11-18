5. sınıftan YGS-LYS sürecine kadar konu anlatımlı kitapları ve zengin soru bankalarıyla öğrencilerin sınav sürecindeki en büyük destekçilerinden biri olan Uğur Yayınları 35. TÜYAP Kitap Fuarı'nda iki ayrı stantta ziyaretçilerle buluşuyor. Üniversite hazırlık yayınları ile Salon 6’da, kültür ve çocuk yayınları ile Salon 2’de kitapseverlerle buluşan ve yoğun ilgi gören Uğur Yayınları, gelen ziyaretçilere fuara özel indirimler de uyguluyor. Ayrıca Uğur Okulları'nın yeni eğitim sisteminin bir parçası olan VR teknolojisi de sanal gerçeklikle tanışmak isteyenlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Bu yıl düzenlenen 35. İstanbul Kitap Fuarı'nın geçtiğimiz seneye göre çok daha güzel olduğunu belirten Uğur Yayınları Genel Müdürü Lokman Durak, "Hatta bu sene kültür kitaplarının satıldığı stantlar daha kalabalık. Türkiye'nin geleceği açısından bu beni daha çok duygulandırdı. Bu yıl burası daha canlı görünüyor. Her yıl bunun kademe kademe arttığını görüyoruz. Biz şu anda Uğur Yayınları çatısı altında 6 çeşit yayınla katılıyoruz. Bahçeşehir Yayınları, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Uğur Hazırlık Yayınları, Dora Yayınları, Seçenek Yayınları ve Sandal Yayınları gibi yayınlarımız var. Bütün ürünlerimizle buradayız" şeklinde konuştu.

Müfredatın sürekli değişmesi eğitim yayıncılığını olumsuz etkiledi

Eğitim yayıncılığının sıkıntılarını dile getiren Lokman Durak, "Eğitim yayıncıları bu yıl da sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Bu önümüzdeki yıl da devam edecek. Müfredatların sürekli değişmesinden dolayı yayıncılıkta ciddi israflar söz konusu oldu. Çünkü yayınlar Milli eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre hazırlanıyor. Bu değişince de eskisini atıp yenisini hazırlarız. Ciddi bir aktivitemiz var. Müfredat ne kadar oturmuş olursa bizim açımızdan o kadar iyi olur" dedi.

Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları olarak yayıncılık alanında da olmamız gerekliydi. Bu yıldan itibaren yayıncılığa özel yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl 12 çeşit set halinde ürün çıkaracağız. Bu konuda atak yaptık. Türkiye'nin her tarafında olmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Öğrenciler deneyimleyerek öğreniyor"

Eğitime yeni bir soluk getiren VR Cornerlar hakkında bilgi veren Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Nagihan Akarsu ise, "Bahçeşehir Üniversitesi Sanal Gerçeklik Merkezi danışmanlığında her Uğur Okulu kampüsünde hizmete açılan VR Cornerlar sayesinde öğrenciler, VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisi ile buluşuyor. Hedef, öğrencilerin yeni teknolojilerle buluşması, vizyonlarını geliştirmesi ve içselleştirerek öğrenmesi. Yepyeni bir teknoloji olan VR (Sanal Gerçeklik), öğrencinin öğrendiklerini ezbercilikten uzak içselleştirmesi adına büyük fayda sağlıyor. Örneğin, VR Corner’da izlenebilen beyindeki nöronlar içinde gezinti yapılmasını sağlayan yazılım, öğrencilerin beyin içinde seyahat etmesini böylece deneyimleyerek öğrenmesini destekliyor. Fuardaki VR standına gelen ziyaretçiler ise bu deneyimi yaşama fırsatı buluyor" diyerek açıklamalarda bulundu.

"Bu sene kitaplar daha zengin"

Fuarı ziyarete gelen 12. Sınıf öğrencisi Yusuf Akbaş da, "Bu sene burayı daha bir aktif gördüm. Kitaplar daha zengin. Özellikle Uğur Yayınları'na baktım ve iki tane de kitap aldım. Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha güzel. Üniversiteye yoğun bir tempo ile hazırlanıyoruz. Bizim işçin sınav süreci de başladı. Hakkımızda hayırlısının olmasını diliyorum" dedi.

SİNEM ERYILMAZ