Kitap okuma alışkanlığını artıracak alternatif

Çocukların ve yetişkinlerin kültürel gelişimlerini tamamlamaları ve bilgi çağını yakalamalarında kitap okuma alışkanlıklarının yüksek olması önemli rol oynuyor. Televizyon karşısında ve internette geçirilen sürenin son yıllarda hızla artması ve mobil cihaz kullanımının toplumun her kesiminde yaygınlaşması, kitap okuma alışkanlıklarının azalmasında etkili oldu. Kitap okuma oranlarının artmasında gençlerin ve yetişkinlerin kitaplara ilgi duymalarını ve daha fazla kitap okumalarını teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmesi önem kazanıyor. Kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve kitapseverlere büyülü anlar yaşatmayı amaçlayan Büyülü Hazine, sürpriz kitap kutusu uygulaması ile 2017 başından bu yana kitap tutkunlarına ulaşıyor.

Kitap okuma verilerini değerlendiren Büyülü Hazine kurucu ortağı Emre Çınar, ''Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye'de kişi başına 8.4 adet kitap düşüyor ve yayın sektörleri arasında Türkiye 11'inci sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235'inci sırada bulunuyor. Kitap okumaya ise günde ortalama sadece 1 dakika süre ayrılıyor. Kitap okuma oranlarının artmasında gençlerin ve yetişkinlerin kitaplara ilgi duymalarını ve daha fazla kitap okumalarını teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmesi önem kazanıyor'' dedi.

Her ay farklı ve eğlenceli temalarda hazırlanan gizemli kutuları ile kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve kitapseverlere büyülü anlar yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Çınar, ''Büyülü Hazine, sürpriz kitap kutusu uygulaması ile 2017 başından bu yana kitap tutkunlarına ulaşıyor. Aylık sipariş veren gençler ve yetişkinler için sürpriz kitap kutuları hazırlıyor ve gönderiyor. Kitap tutkunlarının kendileri ve sevdikleri için sipariş verebileceği kutuların içinde son 45 günde çıkmış sürpriz bir kitap ve o ayın teması etrafında kurgulanarak tasarlanan 3 ila 6 adet sürpriz tasarım ürün bulunuyor. Sürpriz kitap kutusu siparişi vermek isteyenler abone olmadan tek bir kutu satın alabildiği gibi 3 veya 6 aylık abonelik şeklinde de bu kutuya sahip olabiliyor. Sürpriz kitap kutuları sipariş veren herkese aynı anda gönderildiği için içindeki kitap ve ürünler gizemini son ana kadar koruyor. Sürpriz kitap kutusu uygulaması ilginç hediye, sürpriz hediye ve sevgiliye hediye seçmekte zorlananlar için de farklı bir alternatif olarak öne çıkıyor'' şeklinde konuştu.