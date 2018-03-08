'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Tosyalı Murat'tan Ufka Yolculuk çağrısı

'Kitaplar yakılmasın, okunsun', 'Kitaplar okunmak içindir' diyerek fenomen olan ve herkesin gönlünü fetheden Tosyalı Murat Sökük, Ufka Yolculuk çağrısında bulundu.

Kitap sevgisi ile gündeme gelen Tosyalı Murat Sökük'ü evinde ziyaret eden Ufka Yolculuk 6'ncı Bilgi ve Kültür Yarışması gönüllüleri, yarışma kitabı olan Prof. Dr. M. Es'ad Coşan'ın 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' hediye etti.

Hediye aldığı kitabı beğenen ve yarışmaya kaydolan Murat Sökük, yaptığı açıklamada, "Ufka Yolculuk yarışmasında ben de varım. Ben kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı seven bir kişi olarak da bunu söylemek istiyorum: Kazanmak istiyorum. Gelin siz de yarışın, yarışabilirsiniz, katılabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konulu, 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek uluslararası 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın son başvuru tarihi, 11 Mart 2018 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi. Kurumun internet adresinden ücretsiz başvuruların yapıldığı ödüllü yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya bölümü öğrencisi olan Murat Sökük, yakması için babasına verilen kitapları 'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyerek yaktırmamış, eski sebze pazarında satıp okul harçlığını çıkararak gündem olmuştu.