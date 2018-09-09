Kiteboard Dünya şampiyonasının Türkiye ayağı tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliği‘nin himayelerinde, Dalaman Havalimanı (YDA), Türkiye Yelken Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkıları ile 5-9 Eylül tarihleri arasında Ula Akyaka‘da gerçekleştirilen Dünya Kiteboarding Şampiyonası'nın Türkiye ayağı tamamlandı.

Bu yıl ikinci defa Akyşaka sahilinde gerçekleştirilen Dünya Kiteboarding Şampiyonası’nda izleyiciler sporcuların deniz yüzeyinde gerçekleştirdiği akrobatik hareketlerini heyecanla izledi. Şampiyonanın Türkiye ayağının erkeklerde birincisi geçen yılın dünya şampiyonu Brezilya’dan Carlos Mario, ikinci Dominik Cumhuriyeti’nden Adeuri Corniel, üçüncü ise İsviçre’den Maxime Chabloz oldu. Kadınlarda ise şampiyonaya Brezilya’dan katılan Mikaili Sol birinci, Çek Cumhuriyeti’nden Paula Novotna ikinci, İtalya’dan Francesca Bangioli üçüncü oldu.

Race Marketing Management Kurucusu Selim Kemahlı, Race MM olarak Dünya Kiteboard Şampiyonası’nı ilk olarak geçen yıl Türkiye‘ye getirdiklerini ve Akyaka‘da düzenlediklerini belirterek, “Şu anda biz 5 gün süren dünya şampiyonasını bitirmiş bulunmaktayız. Bunun hemen öncesinde de Türkiye şampiyonası yapıldı. 5 gün boyunca sporcular çok büyük performans gösterdiler burada. Burası bitti. Şildi buradan bir sonraki ayak olan Fas’a devam edeceğiz. Oradan da Brezilya’ya gidip şampiyonayı sonlandıracağız. Burada bir önceki şampiyon Carlos Mario kazandı. Seviye burada baya yüksek ama ilginç bir olay oldu burada. Son finalde yaş grubu 20’nin altındaydı. Eski şampiyonlar yarı finalde kaldılar. Dolayısı ile bir değişik süreci başladı Kite sporunda. Biz bu işe geçen sene başladık, bu sene ikincisi. Hedefimiz en az 5 sene bu şampiyonayı devam ettirmek” dedi.

Geçen yılın dünya şampiyonu Brezilyalı Carlos Mario, “Burada kazandığım için sonuçtan çok memnunum. Burada kolumda bir sakatlık oldu. Onu iyileştirmek için olanca gücümle çalışacağım. Diğer iki yarışmada da en iyi sonucu alacağıma inanıyorum” dedi.

Kiteboard Türkiye ayağının kızlardaki şampiyonu 13 yaşındaki Brezilyalı Mikaili Sol, “Suyu çok beğendim. Düz suyun olması ve rüzgârın güvenilir sürekli esiyor olması çok hoşuma gitti. Kesinlikle seneye burada bir daha yarışmak istiyorum. Bu seneki hedefim kesinlikle ilk üçün içinde olmak” dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri ve şampiyonaya katkı veren kurumlar tarafından verildi. Dünya Kiteboard şampiyonasının bundan sonraki ayağı Fas’ta yapıldıktan sonra Brezilya'da son bulacak.

Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan