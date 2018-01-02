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Kıvanç Tatlıtuğ, ifade vermek üzere adliyede

Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3.5 milyon liralık zarara uğrattığını öne sürdüğü eski muhasebecisi hakkında şikayetçi olduğu soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, ifade vermek üzere adliyede

02 Ocak 2018 16:12
Kıvanç Tatlıtuğ, ifade vermek üzere adliyede - Tıkla İzle

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vergilerini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle birlikte 3.5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmesi üzerine bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tatlıtuğ, ifadesi alınmak üzere ‘şikayetçi’ sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Tatlıtuğ bugün öğleden sonra avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Tatlıtuğ’un ifadesi sürüyor. 

Başak Akbulut

Etiketler: kıvanç tatlıtuğ

 

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