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Kivi hasadı öncesi uyarılar

Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, önümüzdeki hafta başlaması beklenen kivi hasadı öncesi üreticileri uyardı.

Kivi hasadı öncesi uyarılar

03 Kasım 2017 09:29

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz,, kivi meyvesinin hasat olumuna gelip gelmediği refraktometre denilen cihazla meyve içerisindeki suda çözünen kuru madde miktarının ölçümü yapılarak anlaşıldığını, en uygun hasat zamanı için refraktometre ile yapılan ölçüm sonucunda meyve içerisindeki kuru madde (SÇKM) miktarının yüzde 6,5 ile 7,5 arasında olması gerektiğine dikkat çekti.

Doğru hasat zamanını belirleyebilmek için hasat döneminin yaklaştığı zamanlarda SÇKM miktarına sık sık bakılmalı ve hasat zamanı ona göre belirlenmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Suda çözünen kuru madde (SÇKM) miktarına üreticilerimiz ister kendileri bakabilir, refraktometresi olmayan üreticilerimiz ise İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizdeki teknik elemanlarımıza baktırabilirler” dedi.

Hasat yapılırken dikkat edilecek hususlar

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, hasat yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle belirtti:

“Hasatta kivi meyvesinin sap kısmı meyve dibinden koparılmalı, meyve sapı ağaçta bırakılmalıdır. Aksi halde kasalarda meyvenin zedelenmesine sebep olabilir. Hasat edilen kivi meyvesi çuvallara konulmamalı kasalara zedelenmeden istif edilmelidir. Aksi halde ezilen ya da yara alan meyveler yumuşar ve depolama ömürleri kısalır. Standart olgunluğuna erişmiş kivi meyvelerinin tamamı bir seferde hasat edilmelidir. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır. Meyveler hasat edildikten sonra bahçeden taşınma zamanına kadar gölgede bekletilmelidir. Meyve daldan koparıldıktan sonra üzerinde tarla sıcaklığı vardır. Bu sıcaklık nedeni ile meyveler hızlı bir şekilde su kaybederler. Hasat sonrası meyveler, hemen pazara sunulmalı veya bekletilecekse soğuk hava deposunda saklanmalıdır. Meyveler depolamadan önce boy ve kalitelerine göre sınıflandırılarak depoya konmalıdır. Ayrıca kivi meyvesi omca üzerinde olgunlaşmayıp hasat edildikten belirli bir süre sonra yeme olumuna gelmektedir.” 

Metin Akyürek

 

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