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Kivinin cilde ve saçlara 10 muhteşem faydası

Kivi, potasyum, karbonhidrat, sodyum, kalsiyum, demir mineralleriyle, A vitamini, C vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitaminlerinden oluşan hem cilt hem de saç için çok faydalı bir meyvedir. Kivinin saça ve cilde faydaları saymakla bitmez, işte bunlardan bazıları;

Kivinin cilde ve saçlara 10 muhteşem faydası

31 Ekim 2016 14:22

Kırışıklıkları azaltır

Kivi, en iyi E vitamini kaynaklarındandır. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, E vitamininin kırışıkları azaltabilen vitaminlerden olduğunu bildiriyor.

Cilde C vitamini sağlar

Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olan yaşlılık belirtileriyle savaşır. Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir. C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.

Yaşlanmayı önler

Zamanı geri almak mümkün değildir, fakat yaşlanmayı geciktirmek imkan dahilindedir. Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır. Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.

U.V ışınlarından korur

Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.

Sivilceleri giderir

Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.

Cilde parlaklık kazandırır

Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir. Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Kivi ile cilt maskesi nasıl yapılır?

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Etiketler: kivi, kivinin faydaları


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