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Kıvırcık Ali unutulmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıvırcık Ali unutulmadı.

Kıvırcık Ali unutulmadı

18 Ocak 2017 10:58

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği anma programına, Kıvırcık Ali olarak bilinen Ali Özütemiz’in 30’a yakın sanatçı dostu da katıldı. Programın sürpriziyse Kıvırcık Ali’nin çocukları Ali ve Ecem Özütemiz’in sahne almasıydı. 6 yıl önce bir trafik kazasında yaşamını yitiren Türk Halk Müziği’nin önemli seslerinden Ali Özütemiz’in (Kıvırcık Ali), “vasiyetim iki kuzum; biri oğlum biri kızım” dediği çocukları, babaları için birlikte sahne aldılar. Ali ve Ecem Özütemiz, “Bizler de babamızın izinden yürüyoruz” dediler. Ataşehir Belediyesi’nin Kıvırcık Ali için gerçekleştirdiği organizasyonda, duygusal anlar yaşandı. Kıvırcık Ali’nin sanatçı dostlarından bazılarının gözyaşlarını tutmakta güçlük çektikleri gözlendi. Kıvırcık Ali’nin Sanatçı dostları yaptıkları konuşmalarda, bir sahnede ilk kez bu kadar heyecanlandıklarını, hem sevindiklerini hem de büyük bir acı yaşadıklarını ve iki duygunun birbirine karıştığını söylediler.


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