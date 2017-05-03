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Kıvırcık ırkı kuzu eti tescilleniyor

Kırklareli’de ‘Kıvırcık’ ırkı kuzu eti için coğrafi işaret alınması ve markalaşma konularında yürütülecek iş ve işlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kıvırcık ırkı kuzu eti tescilleniyor

03 Mayıs 2017 12:36

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıya, Kırklareli Ticaret Odası, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, ve bir market zincirinin yetkilileri katıldı. Toplantıda, Kırklareli Kıvırcık ırkı kuzu eti için coğrafi işaret alınması ve markalaşma konularında yürütülecek iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan başkanlığında yürütülen toplantıda, Halk Elinde Kıvırcık Koyunu Islah Projesi ve Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Projelerinden sonra Kırklareli’de kıvırcık koyununun ve kuzusunun kalite sembolü haline geldiği ve bölgeye has özelliklerinden dolayı markalaşma ve coğrafi işaret alma konusunda önemli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda ildeki paydaşların birlikte hareket etmesi ve çalışmaların başlatılması kararı alındı. Ülke genelinde 2 bin 500 ün üzerinde tescil alabilecek ürünün bulunduğu ancak 200 civarında coğrafi işaretli ürünün bu aşamaları tamamladığı belirtildi. 

Etiketler: kuzu eti


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