Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kıyafetini asansöre kaptıran çocuk hayatını kaybetti

Kıyafetini asansöre kaptıran çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asansöre kıyafetini kaptıran bir çocuk hayatını kaybetti.

Kıyafetini asansöre kaptıran çocuk hayatını kaybetti

13 Ocak 2017 19:32

İddiaya göre, Vrianşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Anti Mahallesi’ndeki 5 katlı asansörlü binada oturan 11 yaşındaki Eyyüp Can E., zemin kattan evlerinin bulunduğu 4. kata çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansöre kıyafetini kaptıran çocuk, asansörle duvar arasında sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Eyyüp Can E.'nin yakınları sağlık ekiplerinin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterirken, polis ekipleri ortamı sakinleştirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Enver Zencirci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç