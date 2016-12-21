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Kıyı Emniyeti'nden "karaya oturan gemi" açıklaması

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, mısır yüklü Star Harmony isimli geminin Yeniköy'de karaya oturduğunu, herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliğinin rapor edilmediğini açıkladı.


21 Aralık 2016 10:22

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 08.20'de Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey - güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. İstanbul gemi trafik hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile KIYEM 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir. Herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği rapor edilmemiştir" denildi. 

Etiketler: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü


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