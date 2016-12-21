Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 08.20'de Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey - güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. İstanbul gemi trafik hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile KIYEM 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir. Herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği rapor edilmemiştir" denildi.