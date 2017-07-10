Kıyı suntalardan temizlendi

NS Spirit isimli Moldova bayraklı gemiden denize düşen ve 2 kilometrelik sahili kaplayan tonlarca sunta, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Liman başkanlığı yetkileri ile sigorta şirketinin anlaşmazlığı yüzünden temizlenmeyen suntalar Büyükşehir’in sorumluluğunda olmamasına rağmen, belediyenin 13 kişilik ekibiyle denizden toplanıyor. Vatandaşlar liman başkanlığı ve sigorta şirketinin ihtilafı yüzünden yaşanan sıkıntıya tepki gösterdi. Sahile vuran suntalar belediye ekiplerince temizlendi.

Burak Türker