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Kıyı suntalardan temizlendi

Bursa’nın en güzel sahillerinden Gemlik’in Gemsaz sahiline vuran suntalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi.

Kıyı suntalardan temizlendi
Bursa Sahilleri'nde çevre felaketi! - Foto Galeri
Kıyı suntalardan temizlendi - Web TV

10 Temmuz 2017 11:42

NS Spirit isimli Moldova bayraklı gemiden denize düşen ve 2 kilometrelik sahili kaplayan tonlarca sunta, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Liman başkanlığı yetkileri ile sigorta şirketinin anlaşmazlığı yüzünden temizlenmeyen suntalar Büyükşehir’in sorumluluğunda olmamasına rağmen, belediyenin 13 kişilik ekibiyle denizden toplanıyor. Vatandaşlar liman başkanlığı ve sigorta şirketinin ihtilafı yüzünden yaşanan sıkıntıya tepki gösterdi. Sahile vuran suntalar belediye ekiplerince temizlendi.

Burak Türker 


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