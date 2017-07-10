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Kız arkadaşı ile tartışan genç kendisini doğradı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir genç, iddiaya göre kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra ustura ile kollarını kesti. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kız arkadaşı ile tartışan genç kendisini doğradı

10 Temmuz 2017 20:59

Olay, Müftü Mahallesi Yemeniciler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki C.G., kız arkadaşı B.A.K. (19) ile tartıştıktan sonra bunalıma girdi. Yanında bulunan ustura ile kollarını keserek kendisine zarar vermeye başlayan genci çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Vücudundaki kesikler nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan genç için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, C.G.’nin kız arkadaşı B.A.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  

Vedat Kılıç
 

Etiketler: Ereğli, Zonguldak


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