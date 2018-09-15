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Kız arkadaşı ile tartışan gence otomobil böyle çarptı

Kız arkadaşı ile tartışan gence otomobil böyle çarptı
Kız arkadaşı ile tartışan gence otomobil böyle çarptı

Üsküdar’da telefonda kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen gence, yoldan geçen taksi çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından vatandaşlar, yaralı gencin yardımına koştu.

Kız arkadaşı ile tartışan gence otomobil böyle çarptı - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam saatlerinde Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Telefonda kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Mert Ş., bir anda kendini yolda buldu. O sırada yoldan geçen bir taksi ise Mert Ş.'eye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce uçan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Mert Ş., olaydan kısa süre sonra kaza mahalline gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Vatandaşlar, fren sesiyle yola çıktıklarını belirterek, yaralı gencin kazadan önce telefonda arkadaşıyla kavga ettiğini ileri sürdü.  

Mustafa Esen
 

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