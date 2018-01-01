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Kız arkadaşını önce bıçakladı sonra yastıkla boğdu

Burdur’un Ağlasun ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, 17 yaşındaki sevgilisini feci şekilde öldürdü.

Kız arkadaşını önce bıçakladı sonra yastıkla boğdu

01 Ocak 2018 00:10

Sevgilisini öldürdükten sonra kendi canına kıymaya çalışan üniversite öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre; olay Ağlasun ilçesinin Sakarca Mahallesi’nde öğrencilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Mersin'den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi sevgilisi Ayten Keklik'i göğsünden bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü.

Ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Ayten Keklik’in yaşamını yitirdiğini belirlenirken, intihara kalkışan Furkan Kaya da Bucak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Furkan Kaya ilk ifadesinde, Ayten Keklik’in sevgilisi olduğunu ve dün Mersin’den yanına geldiğini söyledi. Evde birlikte kaldıklarını söyleyen Furkan K., Ayten Keklik’in kendisini aldattığını öğrendikten sonra birlikte intihar kararı aldıklarını ve intihar mektubu hazırlayıp gece saat 1.30 sıralarında Ayten Keklik’i bıçakladığını, ölmemesi üzerine yastıkla boğduğunu, ardından intihar etmeye çalıştığını iddia etti.
Polis, Furkan Kaya’nın ifadesinde, olay sonrası önce mezarlıkta intihara kalkıştığı iddiası üzerine mezarlığa giderek inceleme yaptı, kopuk ip parçası polis merkezine getirildi. 

Seher Üzer
 

Etiketler: kız arkadaş

 

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