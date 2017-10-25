Kız arkadaşını sınıfta rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünde öğrenim gören C.Y. iddiaya göre eski erkek arkadaşı K.E. tarafından sınıfta tabanca ile rehin alındı. Üniversitede büyük panik yaşanırken özel güvenlik ve polis hemen olay yerine intikal etti. K.E.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis rehine öğrenciyi K.E.’nin elinden kurtarırken rehin almada kullanılan tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.

Şoka giren öğrenci C.Y. tedavi için hastaneye götürüldü. Şüpheli K.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertunç Öztürk

