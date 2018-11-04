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Kız basketbol takımı kaza yaptı: 3 ölü, 20 yaralı

Kız basketbol takımı kaza yaptı: 3 ölü, 20 yaralı
Kız basketbol takımı kaza yaptı: 3 ölü, 20 yaralı

Meksika’da kız basketbol takımını turnuvaya götüren otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12’si ağır 20 kişi yaralandı.

Meksika'da San Luis Potosi eyaletinde düzenlenen bir turnuvaya giden kız basketbol takımını taşıyan otobüs, karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı. Guanajuato kentinde gerçekleşen kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 12'si ağır 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birisinin otobüs şoförü, birisinin de takım oyuncularından birinin babası olduğu belirlenirken, bir diğer hayatını kaybeden kişinin ise kimliği belirlenemedi.

12-14 YAŞINDAKİ SPORCULARI TAŞIYORDU
Seyahatte kızına eşlik eden velilerden Fernando Tinajero Luna, otobüsle çarpışan kargo kamyonunun çok hızlı gittiğini belirterek, "Şerit ihlali yapması sonrasında kaza oldu. Otobüs, kamyondan kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı" dedi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun ön tarafında yangın çıkarken, bu durum otobüsteki yolcuların da tahliyesini zorlaştırdı. Kamyonun çarpması sonrasında, otobüsün ön kapısı açılamazken, itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonrasında yangını söndürdü. 12-14 yaş grubu kız basketbolcuları taşıyan otobüste ayrıca çocukların velileri ve öğretmenler de bulunuyordu.  

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