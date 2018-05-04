'Kız bulundu' iddiası ortalığı karıştırdı

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda olayın ortaya çıktığı günden itibaren Ulu Mezarlığa akın etmeye devam ediyor. Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin kız bulundu diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu. Bunu duyan vatandaşlar bir grup canını hiçe sayarak demir korkuluklarından atlayarak mezarlık içerisinde gizemli kızı aramaya başladı. Bazı vatandaşlarda gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarına giderek inceleme yaptı.

Söylenti ile birlikte her geçen dakika mezarlık içerisinde artan insan kalabalığı nedeniyle mezarlık görevlileri de zor anlar yaşadı. Görevliler mezarlığa giren vatandaşları dışarı çıkarmak için, “Arkadaşlar lütfen mezarlığı boşaltalım. Herhangi bir sorun çıktığı zaman biz sorumluluk kabul etmeyiz” anonsları yapıldı. Buna rağmen vatandaşların mezarlıktan çıkmayarak gizemli kızı görmek için birbiriyle yarıştı.



Esrarengiz olayı fırsatı çevirdiler

Esrarengiz olayı fırsata çevirenlerin de olduğu görüldü. Bazı esnafların insan yoğunluğunun bulunduğu Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi’ne gelerek çekirdek ve pamuk şeker sattığı görüldü. Ayrıca olayı duyan bazı vatandaşlarında küçük çocuklarını alarak mezarlığa geldikleri ise dikkatlerden kaçmadı.