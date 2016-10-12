Edinilen bilgiye göre, Torbalı'da ikamet eden Y.T. (60) isimli kamyon şoförü, uzaktan akraba oldukları öne sürülen ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İddialara göre Y.T., konuyu ailesine söylememesi için de çocuğu ölümle tehdit etti. Küçük kız ise tehditlere rağmen durumu annesine anlattı. Anne durumu öğrenince hemen karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torbalı Adliyesine sevk edilen Y.T., tutuklanarak Buca Cezaevine konuldu.

Kız çocuğu ise psikolojik tedavi altına alındı.

Amede Alpagut

İZMİR