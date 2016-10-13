Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Özler Caddesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.K. (16) isimli kız çocuğu kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kız çocuğunun çığlık atması üzerine kaçan şahsı vatandaşlar kovalamaya başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahsı yakalayan vatandaşlar polise teslim etti.

Bekar olduğu öğrenilen N.Ç. (29) sorgusunda taciz suçlamaları kabul etmeyerek, "Kaldırımda kızın yanından geçerken elim sürçtü kızın kalçasına değdi. Tacizde bulunmadım" dediği öğrenildi.

Kız çocuğu ise şahsın arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunup kaçtığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli N.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe