Kız çocuğunu taciz iddiasına tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Ö.Ç’yi fark eden vatandaşlar bir yandan polis ekiplerini aradı bir yandan ise Ö.Ç’ye saldırdı. Linç girişimine uğrayan şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince vatandaşın elinden kurtarıldı. Gözaltına alınarak ekip otosuna bindirilen şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıs, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi.

Cihan Kizir

