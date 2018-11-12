“Kız çocuklarımızın başarısı için pozitif ayrımcılık yapacağız”

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere öğlen saatlerinde helikopterle Ağrı'nın Tutak ilçesine giden ve buradaki ziyaretlerinin ardından karayolu ile Ağrı merkeze gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan 24 derslikli Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılaşan Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada iş adamı Şinasi Ünsal'a teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin sayısının artması gerektiğini söyledi.

Kız çocuklarının okullaşmasının Türkiye açısından çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Böyle güzel okullarımız arttıkça biz artık derslik sayısı, öğretmen sayısı ve bazı altyapı unsurları açısından değil dünya ile yarışmak için dert ve tasa sahibi olacağız. Bizim sadece bu tarz okullara sahip olmamız değil, bizim Türkiye ile dünya ile yarışmamız lazım. Bizim küresel rekabete girmemiz lazım. Aksi takdirde bu memleketin geleceğini sağlıklı olarak kuramayız. Ama ben umutluyum, ben görüyorum ki çocuklarımız heyecanlı, öğretmenlerimiz heyecanlı. Bu ülkede eğitim sisteminin kalkınması için herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor” ifadelerini kullandı.

“ONLARIN SADECE AĞRI İLE SIKIŞIP KALMASINA İZİN VERMEYİN”

Ağrı'nın eğitim sıralamasında daha yukarılarda olması gerektiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerin ailelerine de tavsiyelerde bulundu. Ailelerin öğrencilerin önünü açması gerektiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Ailelerden de özellikle istediğimiz şey çocuklarınızın daha fazla okuması, Türkiye'de, dünyaya açılması konusunda onlara destek olun lütfen. Onların sadece Ağrı ile sıkışıp kalmasına izin vermeyin. Onların bütün Türkiye'yi tanımasına imkân sağlayın. Hep beraber biz de burslarla destek olalım. Kız çocuklarımızın yurt dışına, Avrupa'ya, Amerika'ya, Uzak Doğu'ya gitmesinin yolunu açın. Ki onlar dünya için bir şey sağlasınlar, insanlık için bir şey sağlasınlar, Türkiye için bir şey yapsınlar. Özellikle kız çocuklarımızın başarısı konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız, daha fazla hizmet sağlayacağız, daha fazla kaynak sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi. Okulu gezen Bakan Selçuk, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldikten sonra Ağrı Valiliğine geçti. Bakan Selçuk, valilikte kendisine çiçek sunan çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ettikten sonra şeref defterini imzaladı. Vali Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bakan Selçuk'a çeşitli hediyeler takdim etti. Bir süre valilikte kalan Bakan Selçuk, daha sonra Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

Abdullah Söylemez