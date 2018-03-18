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Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da iki akraba aile arasında yaşanan kız isteme olayında 5 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

18 Mart 2018 00:18

Olay, Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki akraba aile arasında kız isteme ile ilgili çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada aile fertlerinin birbirlerine karşılıklı olarak ateş açması sonucu Y.Y., V.Y., G.Y., T.Y. ve T.C. yaralandı. Yaralılardan T.C. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken diğer 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedaviye alındı. 

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ş.Y. ile birlikte G.Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Hasan Eryılmaz
 

 

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