Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi Sevda Selçuk ile birlikte kız istemek için Kırklareli'nden Çorlu'ya gelen Uğur Selçuk (24), burada sevdiği kızı ailesinden istedi. Ailenin kızlarını Uğur'a vermek için söz kesmesinin ardından Uğur Selçuk annesi Sevda ve diğer yakınları ile evden çıktı.

Araçlarına binmeye hazırlanan Selçuk ailesine doğru elinde tüfekle yaklaşan İ.K. (14), önce birkaç el havaya ardından da damat adayı Uğur Selçuk’un sırtına yakın mesafeden ateş etti.

Hemen binmek üzere olduğu otomobile alınan yaralı Uğur Selçuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye giderken yolda kalbi duran genç damat adayı, burada doktorların ilk müdahalesi ile hayata döndürüldü. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına karşın Uğur Selçuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısı olarak İ.K. adlı 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesine başvurulmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin



