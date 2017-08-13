Kız kaçırmak için araç çaldılar

Alınan bilgilere göre, Gaziantep’ten Kahramanmaraş'a gelen 27 plakalı panelvan araç, şüphe üzerine polis kontrol noktasında durduruldu. Durdurulan aracın camının kırık olduğunu ve düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını tespit eden polis, detaylı incelemede aracın aynı gece Gaziantep'ten çalındığını tespit etti. Araçta bulunan Enes Ö. (21), Erdem Ç. (18) ve Z.K. (16) isimli kız çocuğu gözaltına alındı. Enes Ö. ilk ifadesinde, evlenmek istediği Z.K. isimli kız arkadaşını kaçırmak için aracı çaldığını, arkadaşının da kendisine yardımcı olduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Ö. ve Erdem Ç. tutuklanırken, Z.K. serbest bırakıldı. Çalıntı araç ise Gaziantep'ten gelen sahibine teslim edildi.

Muhammet Özer