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Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu tutuklandı

Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Sancaktepe'de gözaltına alınan Erhan Timuroğlu, ‘Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu tutuklandı

16 Kasım 2017 20:56

1 Mart 2017 tarihinde Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uyurken öldürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Timuroğlu’nu düzenledikleri operasyonla 260 gün sonra gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Buradaki sorgusu tamamlanan zanlı Erhan Timuroğlu, ‘Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Erhan Timuroğlu

 

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