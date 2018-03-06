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Kız kardeşlerini kaçıran şahsı baltayla ağır yaralayan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’dan evli olan kız kardeşlerini kaçıran şahsı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balta ve demir sopalarla döverek ağır yaralayan 3 kardeş ile 1 kişi tutuklandı.

Kız kardeşlerini kaçıran şahsı baltayla ağır yaralayan 4 zanlı tutuklandı

06 Mart 2018 18:21

Olay, 15 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa’da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre evli ve çocuk sahibi olan S.C.(26) adlı kadın, M.A.Ç.(32) tarafından kaçırılmıştı. Olayın ardından 1 yıl sonra ailesine mesaj atan S.C. Darıca’da bir evde olduğunu ve geri dönmek istediğini söylemişti. Atılan mesaj sonrasında Kocaeli’ye gelen S.C.’nin ağabeyleri H.Ç.(29), A.Ç.(33), M.Ç.(31) ve arkadaşları S.Ç.(31) Darıca’daki adrese gitmiş, evin kapısını balta ve demir sopalarla kırarak içeri girmişlerdi. 4 şahıs, içerde kız kardeşlerini kaçıran M.A.Ç.’yi demir sopa ve balta ile darp ederek, S.C.’yi de yanlarına alarak Şanlıurfa’ya dönem üzere yola çıkmıştı.

Ağır yaralanan M.A.Ç.’nin yakınlarının şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da düzenledikleri operasyonla darp olayına karışan H.Ç.(29), A.Ç.(33), M.Ç.(31) ve arkadaşları S.Ç.’yi (31) gözaltına almıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.  

Etiketler: şanlıurfa

 

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