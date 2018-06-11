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Kız Kulesi manzaralı 2 kilometrelik dev iftar sofrası hayran bıraktı

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar-Harem arası sahil kesimine kurulan dev iftar sofrası havadan görüntülendi.

Kız Kulesi manzaralı 2 kilometrelik dev iftar sofrası hayran bıraktı

11 Haziran 2018 12:26
Kız Kulesi manzaralı 2 kilometrelik dev iftar sofrası hayran bıraktı - Tıkla İzle

Aynı anda 50 bin kişi orucunu açarken, Kız Kulesi manzaralı dev iftar sofrasının havadan çekilen görüntüler hayran bıraktı. 

Üsküdar Belediyesi, Harem’den sahil yolu boyunca yaklaşık 2 kilometrelik alanda iftar sofrası kurarak yaklaşık 50 bin Üsküdarlıyı aynı sofrada ağırladı. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı eşliğinde gerçekleşen iftara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı. Dev iftar sofrasının muhteşem manzarası ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Üsküdar-Harem arası sahil yolunda kurulan iftar sofrasında vatandaşlar aynı anda iftarlarını açıyor. Kız Kulesi'ne karşı kurulan iftar sofrası havanın kararmasıyla birlikte seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.  

Mustafa Biçer
 

 

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