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Kız lisesinde taciz iddiası

Tokat'ta bir lisede taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okul müdür yardımcısı açığa alındı.

Kız lisesinde taciz iddiası

16 Kasım 2016 17:14

Edinilen bilgiye göre, bir lisede yaklaşık 2 yıldır görev yapan İ.A. (50) hakkında 5 öğrenci, okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. Öğrencilerin üzerilerinde sigara araması yapmak suretiyle elle tacizde bulunduğu iddia edilen edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda okul müdür yardımcısı İ.A., idarecilik görevi düşürülerek Turhal ilçesine görevlendirildi. Bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma kapsamında açığa alınan evli ve 3 çocuk babası İ.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.A., sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken, soruşturma devam ediyor. 

Nurhan İçmez

Etiketler: Tokat, tokat taciz iddiası


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