Kız öğrenciyi ölümden sırtındaki çantası kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Naz Özdilek İlkokulu’nda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan lodos sebebiyle okulun yan tarafındaki bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü. Bu sırada okulun bahçesinde olan 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, metal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı. Okulun giriş saati olması sebebiyle faciadan dönülürken, yaralı kız çocuğu 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun annesi Ümran Akbaba, “Sabah çocuğu okula taksi ile bırakıp yola devam edecektik. Lodos nedeniyle bir anda panelin uçtuğunu gördük. Taksiden koşup aşağıya indiğimizde kızımın etrafı kalabalıktı. Çatı üzerine düştüğü için yarı baygın haldeydi. Kardeşim hemen ambulansa haber verdi. Ben çocuğu gördüğümde şok oldum. Okul müdürü kızımı kucağına alarak ambulansa bindirdi” dedi.

Sırtındaki çanta kurtardı

Panelin önce bir elektrik kablosuna düşerek kırıldığını anlatan anne Ümran Akbaba, “Panel önce okuldan geçen elektrik kablosuna düştü, orada kırılıp, uç kısmı kızımın sırtındaki çantaya vurdu. Sırtında çanta olmasa daha kötü olabilirdi. Benimle konuşarak ‘anne ben iyiyim’ dedi. Hastaneye götürdük, röntgen çekildi, şu anda bir sıkıntı görmüyoruz” diye konuştu.

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk

