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Kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Fatih’te bulunan kız öğrenci yurdunda sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu

04 Ocak 2017 08:17
Fatih’te kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Olay, saat 04.30 sıralarında Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurdun mutfak bölümünde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın çıktığını gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri duman çıkan yeri kontrol ederek yangına müdahale etti. Panik halinde dışarı çıkan öğrenciler yurt önünde toplanarak itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini beklediler. Panikle dışarıya çıkan bazı öğrencilerin telefonla ailelerini arayarak bilgi verdiği görüldü.

Yurtta kalan öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde okuyan Eylem Öztoprak,” Şuan biz ailelerimizden uzağız ve onlar merak içindeler. Sabah uyandıklarında bu haberi görecekler ve Allah bilir kaç aile üzülecek. Bu kadar insan mağdur. Öğrenci işlerinden bir ses geldi ve yangın var dendi. Yangın alarmı çaldı, biz de aşağıya indik." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yurttan çıkmasıyla yurt görevlisi dışarıda bulunan öğrencileri yurda girmesi konusunda yardımcı oldu. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: kız yurdu


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