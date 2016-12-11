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Kız yurdunda toplu intihar girişimi

Bursa’da koruma altındaki kızların kaldığı yurtta 4 kız bileklerini keserek toplu intihar girişiminde bulundu.

Kız yurdunda toplu intihar girişimi

11 Aralık 2016 10:48

Olay, ismi gizli tutulan ve koruma altındaki kızların kaldığı yurtta meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren 4 kız, yurt içinde kesici bir cisimle bileklerini keserek toplu intihar girişiminde bulundu. Yurt görevlilerinin fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi.

Olay yerine 3 ambulans sevk edilirken, 112 sağlık ekipleri 4 yaralı kızı yurt içinde ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk etti.

Toplu intihar girişimi ile ilgili soruşturma devam ederken, 4 kızın hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa


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