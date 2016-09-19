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Kız yüzünden arkadaşını bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis

Kayseri'de kız meselesi yüzünden tartıştığı 15 yaşındaki arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldüren ve 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan 17 yaşındaki M.A.’ya 15 yıl hapis cezası verildi.

Kız yüzünden arkadaşını bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis

19 Eylül 2016 13:11

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)ile bağlanan M.A. ile öldürdüğü E.S.T.'nin babası Y.T. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada izleyiciler mahkeme salonu dışına çıkarıldı. Alınan ifadelere göre sanık M.A.'nın pişman olduğu, öldürülen Emir Serhat T.'nin babası Y.T.’nin de sanığın cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 17 yaşındaki sanığa 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Develi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki bir halı yıkama şirketinde meydana gelen olayda aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş iddiaya göre, kız meselesi nedeniyle kavga etti. M.A., ekmek bıçağıyla Emir Serhat T.'yi sırtından bıçakladı. Emir Serhat T. hayatını kaybederken, M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şeref Kahraman

Etiketler: Kayseri, lız meselesi


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