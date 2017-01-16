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Kızakla hasta kurtarma operasyonu

Erzurum’da kar yağışından dolayı yolu kapanan mezrada fenalaşan vatandaş, köy sakinleri tarafından kızakla taşınarak kurtarıldı.

Kızakla hasta kurtarma operasyonu

16 Ocak 2017 11:25
Kızakla hasta kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Horasan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yazılıtaş Mahallesi - Yıldızlı Mezrasında yaşayan Bayram Coşkun (45), aniden fenalaştı. Bunun üzerine Coşkun’un yakınları durumu 112’ye bildirdi. Coşkun ailesi, çaresizce sağlık ekiplerini bekledi. Horasan’dan yola çıkan 112 sağlık ekipleri, mezra yolunun kardan kapalı olmasından dolayıyla belediye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine iş makineleri yolu açmak için çalışma başlattı. Belediye görevlileri, 5 saat süren çalışmanın ardından mahalleye ulaşamayınca köylüler sırtlarında ve kızak yardımıyla hastayı Yazılıtaş Mahallesi yakınlarına kadar getirdi. Hasta kepçenin ön kovasına bindirilip daha sonra ambulansa kadar götürüldü. 112 Sağlık ekipleri, hastayı ambulansa alıp Horasan Devlet Hastanesine getirdi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Şahap Çakır

Etiketler: Erzurum, kızakla hasta kurtarma


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