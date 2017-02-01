Bingöl’de etkili olan kar yağışı, günlük hayatı durma noktasına getirdi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, hava sıcaklıkları geceleri eksi 20 dereceye kadar indi. Hayatın adeta felç olduğu kırsal kesimde fenalaşan hastaların imdadına İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişiyor.

Zorlu kurtarma operasyonlarıyla adından söz ettiren UMKE Bingöl birimi, Bingöl’ün Sancak beldesine bağlı Güngören köyünde fenalaşan 2 aylık gebe 20 yaşındaki Songül Karaçoban için harekete geçti. Paletli ambulansla yola koyulan UMKE timleri, kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgede hasta için adeta seferber oldu. Köye bir kilometre kala ilerlemeyen paletli ambulanstan inen ekipler, yürüyerek hastaya ulaştı. Yürümeyecek halde olan Songül Karaçoban’ı kızağa alan ekipler, köylülerin yardımıyla ambulansa ulaştı.

Yaklaşık 5 saat süren operasyonla Karaçoban’ı hastaneye ulaştıran ekipler, operasyonu başarıyla sonuçlandırdı.

Yılmaz Atar