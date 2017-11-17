Kızamıkçık aşısı ne zaman yaptırılır, yan etkileri nelerdir?

Kızamıkçık, kızamık hastasının öksürmesi hapşırması sonucu havaya atılan damlacıklar yoluyla ve kızamıkçık hastasına temas etmekle bulaşır. Kızamıkçık olan kişile yiyecek ve içecek paylaşımı, ondan arta kalan yemekleri yemek de kızamıkçık hastalığına yakalanmaya sebep olabilir. Bebeklerde ve hamilelikte de kızamıkçık hastalığı görülebilir.

1960'ların sonlarında kızamıkçık aşısının kullanıma girmesiyle birlikte, bu hastalığın yayılma oranı önemli ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde hâlâ kızamıkçık olan bu virüsü kapan hastalar bulunur. Çoğunlukla 5 ila 9 yaş arasındaki çocukları etkiler, ancak yetişkinlerde de görülebilir.