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Kızamıkçık aşısı ne zaman yaptırılır, yan etkileri nelerdir?

Rubella olarak da bilinen kızamıkçık hastalığı, ciltte kırmızı döküntü ve hafif ateş olarak belirti veren, virüslerin neden olduğu, bulaşıcı hastalık çeşitlerindendir. Peki Kızamıkçık aşısı ne zaman yaptırılır, yan etkileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Kızamıkçık aşısı ne zaman yaptırılır, yan etkileri nelerdir?

17 Kasım 2017 15:12

Kızamıkçık, kızamık hastasının öksürmesi hapşırması sonucu havaya atılan damlacıklar yoluyla ve kızamıkçık hastasına temas etmekle bulaşır. Kızamıkçık olan kişile yiyecek ve içecek paylaşımı, ondan arta kalan yemekleri yemek de kızamıkçık hastalığına yakalanmaya sebep olabilir. Bebeklerde ve hamilelikte de kızamıkçık hastalığı görülebilir.

1960'ların sonlarında kızamıkçık aşısının kullanıma girmesiyle birlikte, bu hastalığın yayılma oranı önemli ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde hâlâ kızamıkçık olan bu virüsü kapan hastalar bulunur. Çoğunlukla 5 ila 9 yaş arasındaki çocukları etkiler, ancak yetişkinlerde de görülebilir.

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Etiketler: kızamık, Kızamıkçık, Kızamıkçık aşısı

 

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