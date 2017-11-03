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Kızgın suyla haşlanan köpek sağlığına kavuştu

Bursa’da kızgın suyla haşlanan köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tedavi edilerek eski sağlığına kavuştu.

Kızgın suyla haşlanan köpek sağlığına kavuştu

03 Kasım 2017 11:25

Geçtiğimiz aylarda Yalova Yolu üzerinde Pitbull cinsi bir köpeğin sırtından kızgın su dökülmesi neticesinde haşlandığı bilgisini alan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri, köpeği yakalayarak barınağa getirdi. Kızgın sudan dolayı sırt derisi komple yanan hatta sırt kasları dahi zarar gören 1 yaşındaki dişi köpek, yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuştu. Yarası tamamen kapanan köpeğin yanan sırtında yeni kıllar da çıkmaya başladı. Talihsiz can dost, barınak ekiplerinin yakından ilgilenmesi sonucunda kilo da alarak eskisinden daha iyi hale geldi.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, “Köpek, barınağa getirildiğinde çok kötü durumdaydı. Bütün sırtı yanmış ve ağır yaralı haldeydi. Ekiplerimiz köpeği eski sağlığına kavuşturabilmek için gerekli her şeyi yaptı. Yaklaşık 3 aydır tedavi uyguladığımız can dostumuz eski sağlığına kavuştu. Hatta kilo dahi aldı. Köpeği barınağımızda kontrol altında tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: bursa

 

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