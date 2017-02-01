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Kızı evden kaçan babanın yürek yakan feryadı

Bursa'da 3 hafta önce kaybolan 17 yaşındaki Didem Gözeri'nin babası Rüstem Gözeri, "Kızım dön yuvana. Hani babanı hiç bırakmayacaktın. Hani hiç ayrılmayacaktık?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kızı evden kaçan babanın yürek yakan feryadı

01 Şubat 2017 10:43

3 hafta önce kayıplara karışan 1999 doğumlu Didem Gözeri'den hala haber alınamadı. Genç kızın gözü yaşlı babası Rüstem Gözeri, kızının fotoğraflarıyla avunuyor. Kızının daha önce 3 kez evden kaçtığını dile getiren acılı babalı, "Kızım daha önce 1 buçuk sene kayıptı. En son Kocaeli'nde yurtta bulundu. Yurttan aldık, beraber yaşıyorduk. Kavgamız gürültümüz de yoktu. 4 ay beraber yaşadık tekrar kaçtı, bulundu, yine kaçtı. Kızım ne olur dön evine. Kızımın kötülük yaptığını sanmıyorum ama evde de durmuyor" dedi
Kızından 3 haftadır hiçbir şekilde haber alamadıklarını belirten Rüstem Gözeri, "Kızımla ilgili sadece telefonlar geliyor. "Balicilerle görüldü" diye o korkutmaya başladı. Kızım dön yuvana, hani babanı hiç bırakmayacaktın? Hani hiç ayrılmayacaktık? Verdiğin sözleri tutmuyorsun. Bu mu bana verdiğin söz" diye konuştu.
Kendisinin geçim sıkıntısı içinde olduğunu sözlerine ekleyen acılı baba Gözeri, "Kızım zenginlik, güzel bir hayat istediğini söylüyor. Bizim de yaşantımız bu. Bundan fazla bir şey veremiyoruz" diye konuştu.
 

Burak Türker - Samet Doğru 


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