Kızı TEOG’a giren babanın inşaat isyanı

Kızı sınava giren ve kendisi de inşaat işçisi olan bir baba “Her vurulan bir keser sesi çocukların sınıfının içinde çınlıyor. Onların çocukları yok mu? Onların çocukları bugün sınava girseydi burada çalışma yaparlar mıydı? “ diyerek tepki gösterdi. İhbar üzerine devreye giren Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri yaptığı uyarıyla inşaattaki çalışmayı durdurdu.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin girdiği TEOG ikinci yarısı bugün başladı. Esenyurt’ta bir ortaokulda da öğrenciler sınava girdi. Yasak olmasına rağmen sınav sırasında okul karşısında bir inşaatın faaliyetlerini sürdürmesi bazı velileri kızdırdı.

Kızı sınava giren ve kendisi de inşaat işçisi olan baba Adem Ediz duruma isyan etti. Bir çok velinin çocuğunun sınava girdiğini söyleyen Ediz, “ Türkiye genelinde bütün inşaat sektöründe ses yapıcı çalışma yapması yasak. Yasak olduğu halde okulun dibindeki inşaat çalışma yapıyor. Bende inşaatçıyım, bende inşaatta çalışıyorum. Kimse ölmezdi bende çalışıyordum bende bıraktım geldim bugün işimi. Buradaki yetkilinin yanına gittim hafriyatı durduğunu söyledi bana. Hafriyatı durdurmayla bitmiyor. Her vurulan bir keser sesi çocukların sınıfının içinde çınlıyor. Onların çocukları yok mu? Onların çocukları bugün sınava girseydi burada çalışma yaparlar mıydı?” diyerek duruma tepki gösterdi. Sınavdan çıkarak babasının yanına gelen Rümeysa Ediz ise “İnşaattan çok gürültü oldu. Kamyonlar geçti. Dikkatimiz dağıldı. Üç defa falan okuduğumuz oldu” dedi. Olay üzerine harekete geçen Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri inşaat alanına geldi. Zabıta ekipleri şantiye görevlilerini ve çalışanlarını uyararak inşaatta süren çalışmaları durdurdu.

Alper Korkmaz